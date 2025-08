Il professor Antonino Massone alla guida del gruppo nazionale per la prevenzione degli incidenti subacquei

Una nuova nomina prestigiosa per il professor Antonino Massone, direttore dell'Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'Istituto Superiore di Sanità lo ha infatti incaricato di guidare un gruppo di lavoro nazionale incentrato sulla prevenzione degli incidenti subacquei.

"Dietro un singolo tuffo impulsivo in acque poco profonde si nasconde un rischio che può cambiare una vita per sempre - spiega Massone - Ogni anno, gli incidenti subacquei causano devastanti lesioni del midollo spinale, spesso con conseguente tetraplegia. Questi sono momenti improvvisi che cambiano la vita e la maggior parte di essi può essere prevenuta".

La missione dell'incarico è chiara: 'Prevenire gli incidenti subacquei, imparando dalle migliori esperienze internazionali e creando strategie che riflettano la nostra realtà sociale e culturale unica - continua il direttore dell'Unità Spinale - Migliorare i percorsi di emergenza e di cura, facendo in modo che dalla prima risposta in spiaggia alla riabilitazione in Unità Spinali specializzate, ogni passo sia coerente e connesso".

"Il nostro lavoro comprenderà - aggiunge ancora Massone - una revisione globale dei programmi e dei dati di prevenzione; la creazione di un osservatorio nazionale per colmare l'attuale mancanza di un registro delle lesioni del midollo spinale; le voci dirette e le esperienze delle persone che convivono con una lesione midollare, grazie alla collaborazione con la FAIP e il suo presidente Vincenzo Falabella; lo sviluppo di linee guida nazionali sia per la prevenzione che per la risposta alle emergenze".

"Il nostro obiettivo è semplice ma potente - conclude il primario della struttura situata all'interno dell'ospedale di Pietra Ligure - fare in modo che una gioiosa giornata estiva, simboleggiata da un tuffo in mare, non si trasformi mai in una tragedia per tutta la vita".

“Congratulazioni e complimenti al professor Antonino Massone, direttore dell'Unità Spinale del Santa Corona, nominato dall’Istituto Superiore di Sanità alla guida del Gruppo di lavoro nazionale sulla prevenzione degli incidenti subacquei, dedicato allo sviluppo di un programma di prevenzione, risposta alle emergenze e cura delle lesioni midollari causate da tuffi in acque poco profonde - commenta il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi - Un incarico prestigioso per un professionista che con impegno, passione, serietà e abnegazione svolge il suo lavoro con grande competenza e sempre ai massimi livelli. Un riconoscimento importante che premia, ancora una volta, l’eccellenza e l’impegno dei professionisti del Santa Corona".

"Un traguardo meritatissimo che porta con sé anche un po’ della grande storia del nostro ospedale, con l’auspicio che quella storia possa essere rinnovata e corroborata nuovamente e possa continuare a formare professionisti e professioniste eccellenti capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale e, come spesso è capitato ai medici del Santa Corona, “fare scuola” – continua il sindaco pietrese - Al prof. Massone vanno gli auguri di buon lavoro miei personali, del consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’Ospedale Santa Corona Giovanni Liscio e di tutta l’Amministrazione comunale, certi che saprà portare, oltre alle sue indiscusse capacità, anche una “visione” innovativa”.