Caos autostrade: riaperta la galleria Ranco, una boccata d'ossigeno per il traffico nel ponente ligure

Riaperte al traffico le due corsie per senso di marcia nel tratto tra Albisola e Savona in A10 in prossimità della galleria Ranco, dove sono in corso le attività di ammodernamento.

La riapertura, come da programma stabilito prevista ogni venerdì a partire dalle 14, era slittata rispetto all’orario ordinario a causa di un imprevisto tecnico verificatosi su un nuovo concio, creando tra la serata di ieri, venerdì 3, dove al traffico dei pendolari si è aggiunto quello del fine settimana, e quella di oggi, sabato 4 settembre, non pochi disagi alla circolazione, tra Spotorno e Savona e tra la città capoluogo di provincia fino oltre Varazze, sconfinando anche nel genovesato fino ad Arenzano.

Nella riunione che si è svolta stamani con i tecnici del Mims e del Politecnico di Torino, sono stati presentati i risultati delle approfondite verifiche tecniche effettuate nella giornata di ieri da specializzati progettisti esterni nella galleria, e le squadre tecniche stanno lavorando all’interno del tunnel per adottare le misure ingegneristiche stabilite dal tavolo e necessarie per la riapertura completa al transito del tratto tra Albisola e Savona in A10.



Nel pomeriggio sulla tratta, dove sono iniziate le operazioni di rimozione dello scambio di carreggiata installato per consentire l’operatività del cantiere in galleria, si sono registrati oltre 10 km di coda in direzione di Genova e 10 km in direzione di Savona, entrambe in diminuzione, mentre proseguono le attività di assistenza agli utenti, messe in campo dalla Direzione di Tronco di Genova di Aspi dalla giornata di ieri.

Sul posto sono state operative squadre di viabili impegnate nella distribuzione di acqua ed è stato previsto un potenziamento di squadre di soccorso meccanico.