Traffico in tilt sulla A10: code tra Spotorno e Albisola e tra Varazze e Savona (FOTO)

Un'altra giornata giornata di passione per la viabilità savonese, in particolare lungo l'autostrada A10, dove la chiusura della galleria Ranco (LEGGI ARTICOLO) situata nel tratto di competenza di Autostrade per l'Italia continua a creare notevoli disagi.

Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la tratta Ventimiglia-Savona, segnala code per 10 chilometri, causa traffico intenso, nel tratto compreso tra Spotorno e Albisola in direzione del capoluogo di Regione.

Non va meglio nemmeno a chi da lì è diretto a Savona: durante la mattinata diversi sono stati i chilometri di code segnalati su più tratti partendo da Varazze.

Rallentamenti anche sulla via Aurelia.