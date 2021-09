Finale, incendio boschivo a Perti: rogo prontamente domato da Vigili del Fuoco e AIB (FOTO)

Mobilitazione di Vigili del Fuoco e squadre di AIB intorno alle 16.30 di quest'oggi, sabato 4 settembre, a Perti Alta dove si sono sviluppate delle fiamme in un lieve promontorio alle spalle della chiesa di Sant'Eusebio.

Il rogo è stato prontamente circoscritto dall'intervento tempestivo degli uomini provenienti dal vicino distaccamento finalese e dalla Centrale di Savona che hanno cooperato coi volontari dell'AIB di Finale e Noli.

Fortunatamente le fiamme, divampate per cause ancora ignote, non hanno riguardato né il vicino edificio sacro e le sue pertinenze né i vicini terreni agricoli.

L'area, dopo lo spegnimento, è ora sottoposta alle operazioni di bonifica.