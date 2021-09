Loano, guasto al passaggio a livello di via Stella: treni rallentati

AGGIORNAMENTO DELLE 16

Dopo l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine il traffico ferroviario è tornato regolare intorno alle 15.35.

Traffico ferroviario rallentato per un guasto al passaggio a livello di via Stella a Loano, sulla linea Genova- Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio. E' in atto la riprogrammazione del servizio commerciale.

Treni direttamente coinvolti IC 907/908 Milano Centrale (11:10) - Ventimiglia (14:54), R 12292 Savona (12:55) - Ventimiglia (14:47) e R 3370 Genova Brignole (13:07) - Imperia (15:15)

Treni parzialmente cancellati: RV 3075/3076 Albenga (14:06) - Milano Centrale (17:35): origine da Pietra Ligure (14:25) e R 12364 Genova Brignole (11:55) - Albenga (13:48): limitato a Pietra Ligure (13:33).