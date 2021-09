Andora, un convegno ad "Azzurro pesce d'Autore" per il rafforzamento del settore pesca

“Pesca ed acquacoltura, ricambio generazionale: necessità o opportunità?”: è il convegno che si è tenuto ieri pomeriggio alle 16,30 a Palazzo Tagliaferro presso l’info-point della pesca del comune di Andora, nell’ambito della rassegna gastronomica "Azzurro pesce d'autore", la 3 giorni dedicata al pesce "Made in Liguria" inaugurata nell'approdo turistico della città.

“Azzurro pesce d’Autore” è una mostra mercato ricca di eventi in programma da ieri, venerdì 3 settembre, al 5, organizzata dal comune di Andora con il sostegno di Regione Liguria e della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con l'Ama, l'azienda pubblica che gestisce Porto andorese, della Delegazione di Spiaggia di Andora e in collaborazione con Il Flag Gac Savonese, il Flag Gac Il Mare delle Alpi ed il Flag Gac Genova e Levante e Totem Eventi.

L’importante incontro “Pesca ed acquacoltura, ricambio generazionale: necessità o opportunità?” a cura di Flag Gac Savonese, Flag Gac il Mare delle Alpi, Flag Gac Levante era dedicato ai Flag e alla formazione scolastica e ha rappresentato un’ulteriore prova della grande attenzione dei tre Flag liguri nei confronti del tema dello sviluppo sostenibile, della tutela dell'ambiente marino attraverso azioni mirate, per il raggiungimento degli obbiettivi di rafforzamento del settore pesca.

“Grazie ai fondi attribuiti abbiamo la possibilità di partecipare a grandi eventi come Azzurro Pesce d’Autore – afferma il Senatore Paolo Ripamonti, Presidente del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese – realizzando iniziative di alto livello, come incontri tematici e show cooking: attività che valorizzano in maniera efficace il settore pesca professionale del Mar Ligure, con il suo pescato locale e la sua importante forza lavoro".

"Siamo soddisfatti che attraverso il Flag Gac Savonese, con il suo ampio partenariato pubblico-privato, si riescano a sviluppare azioni volte a rafforzare il comparto della pesca professionale e amatoriale e partecipare a manifestazioni come 'Azzurro Pesce d’Autore' o affrontare la tematica della formazione scolastica mirata all’implementazione del comparto pesca locale ne è un esempio”, conclude Ripamonti.