Incidente con cause molto gravi questo pomeriggio nel comune di Alto, in Alta Valle Pennavaire, al confine con la Liguria, dove in località Madonna del Lago un motociclista è precipitato in una scarpata dalla strada carrozzabile.

L'uomo è stato recuperato in codice rosso dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese e ricoverato presso l'ospedale di Pietra Ligure, in provincia di Savona.