Ospedale San Paolo di Savona e sanità territoriale, il candidato Versace: "Salute dei savonesi bene primario, compito del sindaco è preservarla" (VIDEO)

"La salute dei savonesi è un bene primario e il compito del sindaco di Savona è proprio preservarla".

Così il candidato sindaco di Liguria Popolare Francesco Versace che si è concentrato sulle problematiche che sta riscontrando l'ospedale San Paolo di Savona, diventate sempre più pressanti a causa della pandemia.

"Nel mio programma elettorale c'è uno spazio particolarmente dedicato, ho esperienze importanti e ricordo l'ospedale che era al tempo in cui io operavo ed era considerato un'eccellenza, poi però una scelta politica e purtroppo una pandemia hanno creato dei problemi all'interno di ridimensionamento importanti dal quale dovremo cercare di uscirne in qualche maniera" ha spiegato il dottore che ha operato 37 anni all'ospedale San Paolo di Savona in qualità di medico di medicina generale e poi come primario di Reumatologia.

"La pandemia vaccinandosi si può cercare di risolverla ma per quanto riguarda la struttura del San Paolo ci sono parecchie criticità e ora c'è molto da lavorare. Il direttore generale precedente ha fatto dei danni importanti e oggi ci troviamo a non avere primari nominati ma solo facenti funzioni come anche a Pietra Ligure, oltre ai servizi nettamente ridimensionati" continua il candidato alla carica di primo cittadino.

"Non ci sono medici, infermieri, ci sono blocchi da un ospedale all'altro ma bisogna risolvere al più presto, ne ho parlato con il Sottosegretario alla salute Andrea Costa e mi ha garantito il suo interessamento per far sì che Savona abbia attenzioni a livello ministeriale non solo regionale, così che l'attività possa ripartire e i savonesi essere assistiti a Savona in primis per le urgenze" ha continuato Versace.

Attenzione particolare alla medicina territoriale che la pandemia ha messo nettamente in difficoltà.

"E' il nervo scoperto che ha messo in evidenza il Covid, è andata in grossa crisi ed è necessario che si ristrutturi la medicina del territorio. E' importante che venga fatta meno pressione sull'ospedale e per le piccole problematiche non certo d'urgenza, ci siano delle strutture dove il cittadino si potrà rivolgere anche per far fronte anche alle prenotazioni, a tutta la burocrazia legate ad una visita, ad un controllo" conclude il candidato sindaco di Liguria Popolare.