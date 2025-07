Ventimiglia, ritrovato il bambino di cinque anni scomparso venerdì sera: sta bene e riabbraccia i genitori (Foto)

È finita con un abbraccio, un sollievo e una corsa alla vita la vicenda che per due giorni ha tenuto con il fiato sospeso Ventimiglia e l’intero Ponente ligure. Il bambino di cinque anni scomparso venerdì sera dal campeggio “Por la Mar” nella frazione Latte, è stato ritrovato da una squadra della Protezione Civile di Pompeiana Riviera dei Fiori. formata da Matteo Trecci, Dario Mattiaudi, Edoardo Campione, poco dopo le 9 al di sopra della villetta di via Privata Fortezza, dove da sabato mattina si concentravano le ricerche. Il piccolo è stato portato all'ospedale di Imperia per controlli. Ad un primo esame medico il bimbo è in buone condizioni. La squadra del ritrovamento della Protezione Civile di Pompeiana Riviera dei Fiori formata da Matteo Trecci, Dario Mattiaudi, Edoardo Campione.

Fondamentale l’intuito dei cani molecolari, che già nella prima mattinata di sabato avevano condotto gli inquirenti verso quella zona, situata a poco più di un chilometro dalla rotonda dove Allen era stato ripreso dalle telecamere l’ultima volta. Si tratta della stessa abitazione dove risiede un uomo – identificato con le iniziali P.D. – che nella giornata di sabato è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli investigatori, dopo aver fornito versioni contrastanti sulla propria eventuale interazione con il piccolo.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, nelle immediate vicinanze dell’abitazione, e ora il bambino è al sicuro, sotto le cure dei sanitari e vicino ai suoi genitori, che non lo vedevano da oltre 36 ore.

Per il momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulla dinamica esatta del ritrovamento, ma resta il fatto che il bambino si trovava proprio nella zona segnalata dai cani sin dall'inizio.

Nelle prossime ore saranno fondamentali le testimonianze e gli accertamenti, anche da parte della scientifica, sulla vettura e sull’abitazione dell’uomo interrogato. Intanto, però, la notizia che tutti aspettavano è arrivata.

“Immensa gratitudine e grande orgoglio di tutto il sistema della Protezione civile per i volontari del gruppo di Pompeiana che hanno ritrovato il piccolo. Dal momento della scomparsa, sono state oltre un centinaio le unità del volontariato di Protezione civile ligure, sempre in contatto con la sala operativa regionale, impegnate in supporto alle forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura nelle attività di ricerca che hanno portato al ritrovamento del bambino. Il nostro pensiero va alla mamma e al papà di Allen, che finalmente, dopo ore di paura e apprensione, hanno potuto riabbracciare il figlio”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone commentano la notizia del ritrovamento del bimbo di 5 anni, scomparso venerdì scorso da un campeggio a Ventimiglia.

“In queste ore la nostra Protezione civile regionale ha dato ancora una volta prova di grande capacità di intervento sul territorio: la Sala operativa, attiva per l’allerta meteo scattata nella notte, ha coordinato il lavoro dei volontari non solo a Ventimiglia ma anche ad Albenga per il supporto all’attività di disinnesco dell’ordigno vicino al polo di Villanova d’Albenga”, conclude Giampedrone.