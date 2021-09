Politica |

Elezioni Savona: Francesco Versace ha incontrato i rappresentanti della USEI (FOTO)

Confronto tra il candidato sindaco e gli esponenti dell'Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia

Il candidato alle prossime elezioni amministrative di Savona, Francesco Versace nell'ottica di una serie di incontri che lo porteranno a prendere atto delle esigenze di tutte le più importanti realtà associative, commerciali e i sodalizi della città ha incontrato i rappresentanti della USEI (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia), associazione molto attiva sul territorio che raccoglie una delle più numerose comunità straniere cittadine con cui si è trattato il delicato tema dell'integrazione in merito al quale il presidente Antonio Garcia ha espresso il suo pensiero lamentando il fatto che spesso ancora oggi la comunità ecuadoriana viene considerata meno integrata di quanto in realtà sia da tanto tempo: "Noi ci sentiamo savonesi a tutti gli effetti" ha sottolineato Garcia auspicando una più stretta collaborazione con la futura Giunta. Dichiarazioni ascoltate con molto interesse dal dott. Versace che si è detto disponibile anche ad un successivo incontro con il sodalizio per approfondire ulteriormente anche altri temi cari all'associazione.

I.P.E.

