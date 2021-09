Calice, un sabato di cultura il prossimo 11 settembre: due eventi alla Casa del Console

Alle 18.30 sarà inaugurata la mostra "Rigore e Psiche" con esposte le opere geometriche di Stefano Paulon e metafisiche di Piero Campanini, presentate in una cornice di musica e poesia che renderà la loro visione ancora più suggestiva all'interno delle belle sale museali.

Alle 21 avrà luogo un interessante incontro con lo scrittore, giornalista ed alpinista Enrico Camanni che dialogherà con i presenti raccontando le sue passioni in una serata organizzata dalla libreria "Come un Romanzo" di Finalborgo in collaborazione con la Biblioteca Civica di Calice Ligure, ospitata presso gli spazi esterni del museo.

L'ingresso al museo, come all'incontro con lo scrittore, saranno possibili solo ai possessori di Green Pass come previsto dalle normative vigenti.