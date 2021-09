Coronavirus, nel savonese 44 nuovi casi. Picco di ricoveri in provincia: 7 in più nelle ultime 24 ore

Salgono i numeri del contagio da Coronavirus in Liguria quest'oggi, giovedì 9 settembre, dove vengono registrati 165 nuovi positivi a fronte di 3.123 tamponi molecolari (ai quali se ne aggiungono altri 3.863 antigenici rapidi).

Nel dettaglio, sono 44 i nuovi casi registrati nel savonese, 22 quelli dell'imperiese, 72 nelle Asl 3 e 4 del genovese e Tigullio, 20 nello spezzino e 7 non riconducibili alla residenza nella nostra regione.

Aumentano di 16 unità gli ospedalizzati, con 7 ricoveri in più registrati nella nostra provincia. In merito a ciò, Regione Liguria precisa che "tra le ragioni di tale incremento si segnala che il numero di soggetti dimessi nelle ultime 24 ore, pari a 5, è inferiore all'andamento medio routinario" delle dimissioni.

"Da un'analisi più approfondita si evince inoltre - continua la nota diramata - che l'incremento maggiore di nuovi ricoveri rispetto all'atteso, verificatosi sul territorio del ponente ligure, è in parte riconducibile al riscontro di positività in pazienti già ricoverati e asintomatici durante le procedure di screening dei soggetti ospedalizzati per altre cause (per 5 soggetti degli 11 nuovi ricoveri nei territori di Asl 1 e 2)".

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.573.817 (+3.123)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 602.555 (+3.863)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 110.979 (+165)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.963 (+24)

Casi per provincia di residenza

Imperia 379 (-22)

Savona 346 (+23)

Genova 1.401 (+15)

La Spezia 569 (+2)

Residenti fuori regione o estero 61 (+2)

Altro o in fase di verifica 207 (-3)

Totale 2.963 (+24)

Ospedalizzati: 93 (+16); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 18 (+4); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 26 (+7); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 18 (+2); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 17 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 9 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.751 (-11)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 103.627 (+141)

Deceduti: 4.389 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 308 (+6)

Asl 2 - 234 (-)

Asl 3 - 627 (-32)

Asl 4 - 89 (-32)

Asl 5 - 346 (-9)

Totale - 1.604

Dati vaccinazioni 9/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.385.313

Somministrati: 2.051.528

Percentuale: 86%