Savona 2021, anche Fratelli d'Italia in campo col candidato Schirru: ecco la lista

Presentati i nomi alla presenza dei vertici locali del partito: "I nostri candidati porteranno avanti la loro attività coi valori tipici di FdI"

"Il lavoro è stato molto, ma il risultato è sicuramente interessante. Candidarsi è una cosa molto importante, si decide di dare una parte del proprio tempo al servizio dei concittadini: bisogna farlo con lo spirito di chi si mette a disposizione degli altri. I nostri candidati dovranno portare avanti la loro attività coi valori tipici di Fratelli d'Italia". Così Claudio Cavallo, commissario provinciale savonese di Fratelli d'Italia, ha aperto la presentazione della lista che correrà al fianco del candidato sindaco Angelo Schirru in occasione delle prossime elezioni comunali di Savona. Nel corso dell'evento tenutosi in largo Ammiraglio Enrico Roni, sono intervenuti oltre a Cavallo e al candidato primo cittadino anche il commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, l'assessore regionale Simona Ferro e il capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari. "L'elezione di Savona nel 2015 è stata la seconda che ci ha visto vincenti, aprendo un percorso virtuoso - ha spiegato Balleari - Schirru? Una persona sempre attenta ai desiderata dei cittadini, che nel suo lavoro aveva cura nei confronti dei cittadini: la stessa cura che sono sicura avrà nei confronti della città di Savona". "Schirru è una persona preceduta dalla sua fama, un grande professionista e una persona concreta - il pensiero dell'assessore regionale Ferro - Auguro in bocca al lupo a lui e a tutti i candidati". Matteo Rosso ha invece posto l'accento su una tematica importante per la città, ovvero la sanità: "Savona ha bisogno di un centro ictus, inaccettabile che non lo abbia. Sulla sanità non si deve risparmiare, noi ci saremo sempre per fare sì che il San Paolo aumenti i propri servizi". In collegamento telefonico è intervenuto anche l'assessore regionale Gianni Berrino, bloccato nel traffico di ritorno da impegni istituzionali, che ha già annunciato la propria presenza di persona nei prossimi giorni: "Chiedo scusa per la mia assenza ma faccio comunque un grosso in bocca al lupo del candidato sindaco e di tutti i candidati". Di seguito l’elenco dei candidati con nome e cognome, età e professione: Massimo Arecco, 57 anni architetto Laura Bozzo, 68 pensionata Davide Briano 68 esercente Fabio Canesi, 57 ex militare di carriera Simona Carrera, 53 avvocato Ferdinando Cattanei, 43 imprenditore Giuseppe Cianciarusso, 64 agente immobiliare Ombretta Colucci, 70 assistente sociale Gabriele Destro, 62 insegnate di tennis Fulvia Diotti, 68 psicologa Riccardo Fabri, 70 pensionato Antonella Frosio, 56 commerciante Simone Gattini, 35 amministratore di condominio Renato Giusto, 72 medico Christiani Graziano, 40 avvocato Roberto Lampani, 56 agente assicurativo Cristina Ligotti, 52 insegnante Bruna Magi, 78 giornalista Massimo Anselmo, 46 pubblicitario Giuseppe Meli, 45 agente immobiliare Luciana Nitri, 53 infermiere Milena Orlandelli, 43 avvocato Letizia Oliva, 61 ufficiale giudiziario Giancarlo Pellegrino, 63 pensionato Pierluigi Pesce, 59 avvocato Rosella Rinaldo, 59 infermiera Giacomo Schifano, 59 commerciante Salvatore Gargiuli, 71 pensionato Gaia Statiglio, 42 gestore strutture ricettive Rocco Straffalaci, 49 ristoratore Tsevelmaa Ulaan, 50 cameriera Ilva Vissio, 75 pensionata.

Redazione

