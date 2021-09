Ue, Lega: "Bene Pe che boccia assurda proposta Verdi contro cure sugli animali"

Strasburgo - “Bene il voto al Parlamento Europeo, che con ampia maggioranza ha definitivamente respinto l’assurda proposta dei Verdi che chiedevano di vietare l'uso degli antimicrobici destinati al trattamento umano sugli animali. Una proposta inaccettabile, diametralmente opposta alle norme sul benessere animale, che dispongono che la sofferenza degli animali debba essere tempestivamente fermata con ogni mezzo e cura efficace. Un'iniziativa che rischiava di avere un impatto devastante non solo sugli allevamenti zootecnici, ma anche per gli ‘animali da compagnia’: la Lega si è opposta fin da subito alla risoluzione, abbiamo contribuito enormemente a far prevalere la logica e il buon senso, ascoltando le voci delle categorie, le associazioni, i veterinari e gli allevatori, facendo squadra contro una proposta legislativa che avrebbe assurdamente inficiato sulla salute e sul benessere futuro degli animali domestici”.

Così in una nota l'Europarlamentare Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.