Atto vandalico in Darsena a Savona, Scaramuzza (Lega): "Città abbandonata a sé stessa"

Sedie e tavoli scagliati a terra e presi a calci. Un atto vandalico gratuito, l'ennesimo che ha colpito la Darsena, protagonisti alcuni giovani ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Sulla questione interviene il capogruppo della Lega in consiglio comunale Maurizio Scaramuzza.

“Pensavo che con strade invase dai rifiuti e cattivi odori Savona avesse già toccato uno dei punti più bassi - dice Scaramuzza - scrivendo una delle sue peggiori pagine turistiche e di civiltà. E invece no. L’ennesimo atto di vandalismo avvenuto nella notte in Darsena, con i danni arrecati al dehor di un locale, conferma che la nostra città è completamente abbandonata a sé stessa. Non è solo un episodio isolato, è il segno evidente di un degrado che avanza e di una città lasciata allo sbando, proprio nei luoghi che dovrebbero essere il simbolo di vitalità e di attrazione turistica".

"Chi governa a Savona - conclude - è ancora una volta lontano ogni luce dai reali problemi della cittadinanza".