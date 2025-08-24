Raffaello Orsero: Pietra Ligure pronta a celebrare il Cavaliere del Lavoro con una nuova via a suo nome

A Pietra Ligure è tutto pronto per l'intitolazione della nuova via di collegamento fra Via Lombardia e Via Ranzi al Cavaliere del Lavoro Raffaello Orsero, Cavaliere del Lavoro, pioniere dell'imprenditoria nel settore ortofrutticolo e Pietrese dell’Anno nel 2004.

La cerimonia avrà luogo martedì 26 agosto, alle ore 11.00, presso l'intersezione con Via Ranzi.

“Intitolare una strada a Raffaello Orsero è un atto doveroso e di profonda riconoscenza - le parole del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - La decisione, presa all'unanimità, nasce dalla volontà di onorare la memoria di un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile non solo nel panorama economico nazionale e internazionale, ma anche e soprattutto a Pietra Ligure, ove ha risieduto per tutta la sua vita. Con questa scelta, vogliamo celebrare un uomo che ha incarnato i valori di dedizione, visione e legame con il proprio territorio. Raffaello Orsero, con la sua storia imprenditoriale, ha dimostrato come la passione, l’intelligenza, nel senso di profonda comprensione della realtà, e il lavoro possano trasformare un'idea e un’azienda a dimensione familiare in un'eccellenza di livello globale, senza mai dimenticare le proprie radici pietresi”.

Nato a Savona il 27 marzo 1937, Raffaello Orsero ha sposato Maria Grazia Cassanini con la quale ha avuto tre figli: Antonio, Raffaella ed Annachiara.

Conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Commerciale di Imperia si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Pisa, abbandonata poi per dedicare il suo impegno di giovane imprenditore allo sviluppo della piccola azienda commerciale paterna. Nel 1961 la costituzione della Fratelli Orsero, che dopo alcuni anni, con l’ingresso dei soci storici del Gruppo, le famiglie Ottonello e Tacchini, si è trasformata in Fruttital, società che ancora oggi è la principale distributrice in Italia.

Ebbe così inizio una storia aziendale di successo che ha visto lo stesso Orsero protagonista di un processo espansivo che in un trentennio, direttamente o in partnership con altri operatori, ha trasformato una piccola impresa familiare in un gruppo di circa 60 società dislocate in diverse aree del mondo e operanti nei settori di produzione, esportazione, importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, terminalistica portuale, trasporti marittimi e terrestri, immobiliare e servizi, arrivando a dare lavoro a 2.000 persone. Nel 1990 tutte le società operanti nei diversi settori sono state raggruppate nella holding GF Invest S.p.A., poi GF Group S.p.A., della quale Raffaello Orsero è divenuto Presidente e Amministratore Delegato.

Nel corso della sua carriera professionale è stato insignito di molte onorificenze; tra le altre nel 2000 il titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e nel 2004, dalla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Genova, la Laurea Honoris Causa con la motivazione di aver dato un apporto decisivo alla creazione di un eccellente caso d’impresa.

Pur avendo viaggiato in tutto il mondo per motivi professionali, Raffaello Orsero ha mantenuto per tutta la vita un profondo legame di appartenenza con il proprio territorio d’origine - in particolare con Pietra Ligure dove si è spento il 1° settembre 2006 all’età di 69 anni - che ha sempre rappresentato per lui un punto di riferimento affettivo e identitario.