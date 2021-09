Coronavirus: calano ancora i positivi in Liguria e il tasso scende a 2,9%

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria mostrano un generale calo delle positività sia su scala provinciale che su scala regionale. Il tasso di positività scende ancora al 2,9% con 97 positivi su 3.333 tamponi molecolari effettuati.

Oggi i nuovi casi in provincia di Savona sono 14. Sono 18 in provincia di Imperia, 48 a Genova e 16 a La Spezia.

Due le vittime nelle ultime 24 ore tra le quali un uomo di 68 anni all’ospedale di Sanremo.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.597.301 (+3.333)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 634.092 (+4.400)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 111.775 (+97)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.629 (-45)

Casi per provincia di residenza

Imperia 299 (-6)

Savona 366 (-4)

Genova 1.290 (-12)

La Spezia 445 (-17)

Residenti fuori regione o estero 49

Altro o in fase di verifica 180

Totale 2.629

Ospedalizzati: 88 (-1); 7 in terapia intensiva

Asl1 17 (-1)

Asl2 25; 2 in terapia intensiva

San Martino 15; 3 in terapia intensiva

Galliera 19 (-2); 2 in terapia intensiva

Gaslini 4 (+2)

Asl4 Sestri Levante 3 (-1)

Asl5 Spezia 5 (+1)

Isolamento domiciliare: 1.411 (-64)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 104.751 (+140)

Deceduti: 4.395 (+2); un uomo di 78 anni al San Martino e un uomo di 68 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 269

Asl2 277

Asl3 403

Asl4 61

Asl5 160

Totale 1.170

Dati vaccinazioni 17/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.434.918

Somministrati: 2.091.996

Percentuale: 86%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni