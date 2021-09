Andora, il sindaco Demichelis assegna nuove deleghe: le politiche dell’infanzia a Daniele Martino e la polizia locale a Ilario Simonetta

Il Sindaco di Andora Mauro Demichelis ha assegnato nuove deleghe al presidente del consiglio Comunale Daniele Martino e al Capogruppo di maggioranza Ilario Simonetta.

A Daniele Martino è stata conferita la delega di collaborazione nel settore delle politiche dell’infanzia che va ad aggiungersi a quelle già possedute alle politiche giovanili e alla sanità.

“Sono grato al Sindaco per questa ulteriore delega che accetto garantendo tutto l’impegno e l’attenzione che sono dovuti alle tematiche legate alla crescita sana ed integrata delle nostre giovani generazioni come parti fondamentali della nostra comunità, con esigenze diversificate e specifiche da approfondire con il dialogo e con l'impegno" - ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Daniele Martino.

Per il Capogruppo di maggioranza Ilario Simonetta, già delegato allo sport, si aggiunge la delega di collaborazione nella gestione della Polizia Locale.

“Ringrazio il Sindaco per questo ulteriore incarico che mi ha conferito - ha dichiarato Ilario Simonetta - Lo accetto volentieri con l’impegno di elaborare insieme al Comando di Polizia locale, studi, approfondimenti e iniziative da sottoporre alla Giunta Comunale finalizzati ad agevolare le condizioni per un ulteriore miglioramento dell’efficienza del settore e di attivare nuove politiche di sicurezza in sintonia con le esigenze segnalate dai cittadini”.