Anche il candidato sindaco di Savona Marco Russo a Stella per ricordare Pertini

Sabato 25 settembre le celebrazioni per il 125esimo anniversario dalla nascita del Presidente

Si terranno sabato 25 settembre a Stella, a partire dalle ore 9, le celebrazioni per il 125esimo anniversario della nascita del Presidente Sandro Pertini. Ci sarà la visita al cimitero di San Giovanni dove per l’occasione saranno presenti il candidato sindaco per Savona Marco Russo, il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, e il segretario regionale Corrado Oppedisano. A seguire il programma prevede poi un appuntamento a Savona, nella piazza dedicata al Presidente più amato dagli italiani dove saranno consegnati dei garofani rossi ai partecipanti.

