Salva Casa, la Liguria rilancia il suo modello urbanistico. L'assessore Scajola a Savona: "Mille partecipanti coinvolti, siamo vicini ad amministratori e professionisti"

Si è concluso con successo a Savona, nella sede della Scuola Edile, il ciclo di incontri promosso dalla Regione Liguria per illustrare le novità del decreto Salva Casa e la sua applicazione nell’ambito della normativa urbanistica regionale. La tappa savonese, quarta e ultima del tour, ha registrato la partecipazione di 389 persone, tra presenti in sala e collegati da remoto, portando a oltre mille il numero complessivo dei partecipanti ai quattro seminari organizzati sul territorio ligure.

L’iniziativa, proposta dall’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola e realizzata con il supporto degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento tecnico e normativo, coinvolgendo amministratori locali, tecnici e professionisti dell’edilizia. Il convegno savonese, come gli appuntamenti precedenti, era valido anche per l’acquisizione di crediti formativi professionali.

"Regione Liguria mostra, ancora una volta, la sua massima vicinanza a chi amministra e lavora sul territorio – ha dichiarato l’assessore Marco Scajola – Questo ciclo di incontri, che ha riscosso un grandissimo successo, ha permesso di mettere a disposizione dei sindaci, dei professionisti e delle associazioni di categoria le competenze maturate in questi anni. Abbiamo fornito strumenti per comprendere come la nuova normativa nazionale possa integrarsi efficacemente con le misure già attive in Liguria, in un’ottica di recupero edilizio, riduzione del consumo di suolo, creazione di lavoro e crescita del territorio".

L’assessore ha inoltre voluto ringraziare ordini e associazioni per la collaborazione, fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Tra i relatori del convegno, il direttore generale del settore Territorio della Regione, Alessandro Croce, il dirigente degli Affari giuridici Daniele Casanova, la dirigente dell’Edilizia e delle Politiche abitative Silvia Risso, e il funzionario giuridico Valentina Nencioni, che hanno approfondito gli aspetti tecnici e giuridici della normativa.

Con questo ciclo di seminari, la Regione Liguria ribadisce la propria posizione di leadership a livello nazionale nella semplificazione e nell’innovazione in campo urbanistico, proseguendo un percorso già tracciato con provvedimenti significativi come le leggi regionali sui sottotetti e sulla rigenerazione urbana. L’obiettivo resta quello di offrire risposte concrete, moderne e coerenti alle esigenze del comparto edilizio, delle istituzioni e dei cittadini.

Nuove tappe e ulteriori momenti di approfondimento tecnico sono già in programma nei prossimi mesi e verranno annunciati a breve.