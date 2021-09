Vaccinazioni senza fissa dimora, Rossetti (PD): “Finalmente la giunta si è svegliata”

“Bene, ma tardiva la scelta di attivare un camper per la vaccinazione per i senza fissa dimora: è da più di un anno che chiediamo di fare qualcosa per le persone più fragili ed esposte a rischio, ma le risposte arrivano solo ora”, così il consigliere del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo l’avvio della vaccinazione dei senza fissa dimora con un camper posizionato a Caricamento.

“A giugno, inoltre, avevamo anche presentato un ordine del giorno e delle interrogazioni, in cui sollecitavamo la Regione ad attivarsi per vaccinare i senza dimora, ma sono rimaste richieste inevase, per la lentezza con cui la giunta affronta i problemi e ritarda le decisioni in aula. Questo drammatico ritardo evidenzia una grave dimenticanza da parte della Regione per un mondo di persone con grandi difficoltà”.