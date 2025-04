Turismo, cultura ed enogastronomia. Finale, Pietra e Loano uniscono i cammini della promozione turistica con un nuovo protocollo

Turismo, cultura ed enogastronomia. Sono queste le tre chiavi scelte dai Comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano per rilanciare sotto una nuova ulteriore chiave la propria promozione turistica.

A vent'anni dalla sua prima ideazione, i sindaci Angelo Berlangieri, Luigi De Vincenzi e Luca Lettieri, intervenuti insieme ai loro vice e tutti delegati al Turismo, Maura Firpo, Daniele Rembado e Gianluigi Bocchio, hanno siglato un nuovo "Protocollo d’Intesa per promozione turistica, culturale ed enogastronomica", una collaborazione istituzionale per lo sviluppo coordinato e la valorizzazione del territorio attraverso strategie condivise di comunicazione e promozione, costruendo così un’identità territoriale comune e rafforzando il posizionamento dell’area FPL (Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano) sui mercati turistici nazionali ed esteri.

Primario obbiettivo è la costituzione di un’azione congiunta e strutturata, dando in tal modo piena valorizzazione alle eccellenze locali – culturali, ambientali, storiche, paesaggistiche, sportive ed enogastronomiche – migliorando la competitività del territorio e la sua capacità attrattiva.

Tra le finalità vi sono dunque, nel dettaglio: il potenziamento della comunicazione integrata per la promozione delle realtà locali, la creazione, nel medio termine, di un nuovo posizionamento di FPL e degli Enti coinvolti attraverso la promozione orientata a mercati e target; attuare la promozione di un calendario concertato delle date degli eventi sui mercati turistici di riferimento italiani ed esteri dei comuni coinvolti; valorizzare le risorse territoriali d'eccellenza con l'integrazione di nuovi prodotti turistici; destagionalizzare i flussi e promuovere un turismo sostenibile; promuovere la qualità dell'accoglienza e l'innovazione; creare opportunità occupazionali puntando su attività che siano compatibili con la salvaguardia delle risorse e la vocazione del territorio; attrarre investimenti e sviluppare partnership, anche con realtà affini di altre regioni; attuare un processo di sviluppo in accordo ed in collaborazione con la collettività locale.

Affermano i tre primi cittadini:

«L’intento - continuano Berlangieri, De Vincenzi e Lettieri - è costruire un cartellone comune di grandi eventi, non più pensato su base comunale, ma costruito attorno a tematiche condivise, per rendere più efficace la promozione sia in Italia che all’estero. Non si tratta solo di valorizzare le stagioni balneari ma di puntare in modo deciso sulla destagionalizzazione, portando turisti anche nei periodi autunnali e invernali grazie a una proposta culturale, enogastronomica e di spettacolo ricca e ben articolata».

«Un progetto che vuole valorizzare i nostri territori in chiave unitaria, offrendo al turista un’esperienza ampia, autentica e diversificata, capace di attrarre in ogni stagione dell’anno» quindi, ma anche uno strumento per «presentare progettualità condivise in Regione, ottenere risorse per gestire e comunicare meglio il nostro cartellone di eventi e aprire collaborazioni al di fuori dei confini regionali».

Un primo esempio concreto emerso nella mattinata di presentazione e firma del protocollo è l’accordo in fase di affinamento e finalizzazione con la Fondazione Monferrato On Stage, «una rete di comuni del Monferrato Astigiano con cui l'intenzione è quella di avviare scambi culturali e promozione incrociata tra Piemonte e Liguria».

L’intesa, dalla durata di cinque anni con possibilità di proroga e ampliamento, vedrà il Comune di Finale Ligure assumere il ruolo di Ente capofila con responsabilità circa la gestione amministrativa e finanziaria, del coordinamento delle attività, della promozione del calendario unitario degli eventi e della ricerca di contributi e finanziamenti pubblici e privati. I Comuni di Loano e Pietra Ligure garantiranno per loro parte piena collaborazione, contribuendo con contenuti, eventi e risorse in un'ottica di rete territoriale integrata.