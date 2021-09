Politica |

Elezioni 2021, Ravera (Sinistra per Savona): “Urgente ripensare gli spazi istituzionali. Perché una città sia viva, ci vuole spazio”

Nel programma del candidato di Sinistra per Savona, un lavoro attento per migliorare uffici e luoghi pubblici istituzionali

"Un’istituzione, oltre a guardare alle necessità dei cittadini, deve saper creare le condizioni migliori per essere efficiente ed efficace al suo interno. Opportuno e urgente, a Savona, sarà affrontare il problema spinoso degli spazi adibiti a uffici”. Così Marco Ravera, candidato di Sinistra per Savona. “Gli uffici comunali della città sono insufficienti e spesso poco vivibili – spiega il candidato di Sinistra per Savona - gli uffici di altre amministrazioni, come per esempio le scuole, sono anch’essi insufficienti e inadeguati. Risultano pochi e mal collocati quegli spazi lavorativi che ospitano attività importanti per la ripresa economica e sociale di questa provincia. Si pensi ad esempio alle politiche attive del lavoro, gli ex uffici di collocamento”. “Ma non è tutto: il comune dovrebbe preoccuparsi di creare spazi adeguati di incontro e di incentivazione per le attività culturali, sia di tipo professionale che amatoriale. Perché una città sia viva, ci vuole spazio”. “Ritengo che anche questo aspetto, insieme ad altri, dovrà essere tenuto in adeguata considerazione da chi governerà la città di Savona. Sarà imprescindibile avviare fin da subito un attento monitoraggio di tutti gli spazi pubblici, istituzionali o meno, che possano essere messi a disposizione, concordando soluzioni anche con altri enti e intervenendo sul privato al fine di mettere a fattor comune spazi per una nuova vita della città. Questi – conclude Ravera - rappresentano strumenti che si potranno mettere in campo, in uno spirito solidale caratterizzato dall’armonia di intenti tra soggetti diversi, mettendoci a disposizione per una città nuova, che respira, grazie agli spazi vitali di cui ha bisogno”.

I.P.E.

