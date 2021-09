Politica |

Savona 2021, l'agenda del candidato sindaco Schirru per la giornata del 25 settembre

Il programma di appuntamenti e incontri sul territorio

Ecco l'agenda del candidato Sindaco di Savona Angelo Schirru per domani, 25 settembre: Ore 10: incontro con Giuseppe Procopio, membro del comitato del quartiere Villapiana, presso il point della Lega in via Nizza, insieme al candidato della Lega Ghiso Ore 10,30: insieme a tutta la coalizione, incontro con i cittadini in corso Italia Ore 12,30: presso il porto di Savona partecipazione all'evento sportivo Coppa del Presidente Ore 15: visita all'oasi canina "Andrea Delfino", con il deputato Filippo Maturi Ore 15,50: visita al canile di Savona LNCD, in via alla Massa, 11, con il deputato Filippo Maturi Ore 18: visita all'area protetta presso la foce del Letimbro con il deputato Filippo Maturi Ore 19: in corso Ricci incontro con il proprietario del Galeone d'Oro, insieme al candidato della Lega Terlizzi

