Noli, Aurelia chiusa per frana. Giampedrone: "Domani (lunedì 27 settembre) sarà valutata la possibile riapertura"

“A causa di una frana che si è verificata a Noli e della conseguente presenza di massi caduti dal costone roccioso in carreggiata, l'Aurelia è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, sempre in località Noli. Domani sarà perlustrata la parete e valutata la possibile riapertura. L’Anas, per la messa in sicurezza della strada, riprenderà i lavori sospesi da giugno". Cosi commenta in una nota l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in merito alla perturbazione temporalesca che ha attraversato la Liguria.

"Nelle ultime sei ore precipitazioni intense hanno interessato il Levante e in particolare lo spezzino. 90.2 millimetri la cumulata a Sarzana dove in 15 minuti sono caduti 37.4 millimetri e in 5 minuti 16 millimetri. 72.2 millimetri a Santa Margherita Vara, sempre in 6 ore, 72 a Castelnuovo Magra, 71.6 a Sesta Godano (con 56.4 millimetri in un'ora, intensità molto forte). Precipitazioni intense anche sul versante toscano del Magra con le stazioni nel comune di Fivizzano di Mazzola e Soliera che hanno registrato in sei ore rispettivamente 137 e 124.6 millimetri".

La chiusura della via Aurelia ha causato enormi disagi alla viabilità da Loano a Finale allo svincolo tra l'Aurelia e il bivio con la Sp 490 (zona Piaggio). Traffico paralizzato anche lungo l'autostrada A10 con code di 13 chilometri tra Borghetto e Spotorno in direzione Savona. Sono stati istituti percorsi alternativi: per i mezzi pesanti (compreso i bus della Tpl Linea LEGGI ARTICOLO) l'autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure, i mezzi leggeri sono deviati sulla Sp 45.

"Alle 17 sempre sull’Aurelia tra Genova e Arenzano è stata riaperta la galleria Pizzo che chiude per precauzione in caso di allerta arancione. Un albero è invece caduto in A12 in direzione Genova, subito dopo Carrodano. Sussistono invece disagi, contenuti ma diffusi, nel levante spezzino" conclude Giampedrone.