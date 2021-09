Bitcoin, in Africa regna incontrastata

Le criptovalute hanno cambiato il mondo della finanza. Specialmente in quei paesi con situazioni finanziarie disastrose, come in Africa. Proprio il Continente Nero possiede il 57% della popolazione africana prive di accesso ai servizi bancari. Per questo motivo le criptovalute sono l’innovazione che può porre rimedio a questo problema. Con un solo smartphone, un popolo a lungo sottoservito può accedere a bitcoin, criptovalute e una possibile fonte di reddito.

Il World Economic Forum ha pubblicato oggi un articolo sulla crescita delle criptovalute in Africa. Ha dichiarato che il settore è cresciuto di 105,6 miliardi di dollari nell’ultimo anno. Ha anche esaminato come la crittografia potrebbe essere una buona alternativa al sistema bancario tradizionale e il potenziale per l’adozione della crittografia nel continente.

Il sottosviluppo è citato come il motivo principale per cui l’Africa è matura per le criptovalute. Se un cittadino di un Paese africano può almeno accedere a uno smartphone, allora tutte le reti blockchain sono alla sua portata e, con la quota africana del mercato delle criptovalute che è la più piccola in tutto il mondo, c’è sicuramente spazio per la crescita.

D’altra parte, secondo il World Economic Forum, l’Africa prende il comando nel volume delle transazioni di pagamenti peer-to-peer in tutto il mondo, con bitcoin che è la più utilizzata di tutte le criptovalute.

Tuttavia, i governi africani generalmente sono molto diffidenti nei confronti delle criptovalute, con molte banche centrali che avvertono i cittadini di non scambiare questi beni. Tuttavia, mentre le valute fiat africane sono diminuite di valore, bitcoin ha fatto completamente il contrario. Nel 2015 ad esempio sia il governo keniota che quello nigeriano hanno preso provvedimenti contro il trading di bitcoin, ma da quel momento la criptovaluta è aumentata dell’11.000% in valore, mentre lo scellino keniota ha perso il 7% e la naira nigeriana è scesa del 52%.

Le società legate alle criptovalute che cercano di stabilirsi in Africa includono Twitter. Jack Dorsey, CEO di Twitter e Square, ha dichiarato che un Lightning Wallet potrebbe essere collegato a tutti gli account Twitter. Facebook domina i social media anche in Africa. Il progetto Diem, la moneta digitale sostenuta da Facebook e precedentemente nota come Libra, potrebbe certamente trarne vantaggio, ma dati i problemi normativi, la stablecoin sarà pronta per il lancio entro fine anno esclusivamente negli Stati Uniti.

Cina, stop alle criptovalute

Quell'Oriente che era diventato la culla delle criptovalute oggi sembra esserne il peggior nemico. Nei giorni in cui El Salvador prova a trasformare una valuta digitale in una valuta corrente, la Cina si muove in direzione esattamente opposta: le attività “crypto” sono ora considerate completamente illegali e questo non può che pesare fortemente sulle ambizioni di crescita a cui gli investitori si erano appellati.

Dopo questa notizia è stata reso noto il crollo della criptovaluta, con il Bitcoin che lascia sulla strada il 6% del proprio valore. Stessa sorte per Ethereum, che reagisce con un immediato -10%. -5,5% per Cardano. -10,5% per “to the moon” Dogecoin.