Varazze, incendio in un appartamento all'Alpicella: Vigili del fuoco sul posto, tre intossicati

Intervento dei soccorritori nel tardo pomeriggio odierno nella frazione dell'Alpicella a Varazze dove, intorno alle 18, è scattato l'allarme per un incendio all'interno di un appartamento che si affaccia su piazza IV Novembre.

Ancora ignote le cause scatenanti le fiamme, sul posto, dove il primo intervento è stato immediato da parte di un vigile del fuoco residente in zona, si sono rese operative le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento varazzino che, entrando con la scala dalla finestra, in breve tempo ha messo sotto controllo le fiamme; insieme a loro anche i sanitari.

Tre persone che al momento del rogo si trovavano all'interno dell'abitazione, danneggiata dal fuoco, si sono autonomamente allontanate prima di rimanere ferite ma hanno avuto necessità di cure mediche per le esalazioni: due sono stati i ricoverati in codice giallo, uno in codice rosso, tutti trasportati dalle pubbliche assistenze della Croce Rossa di Stella giunte sul posto al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

L'appartamento al momento non sarebbe usufruibile dai suoi residenti che hanno trovato temporaneo alloggio da alcuni parenti.