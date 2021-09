Pietra Ligure, addio a "Nonno Giacomo": lutto per la scomparsa di Giacomo Delfino

"Oggi abbiamo perso un amico, un punto di riferimento, un volontario di quelli che ogni associazione come la nostra, nella storia, dovrebbe conoscere - spiegano dall'associazione di Pietra Ligure - Da molti conosciuto come il cognato di Balestrino, della storica ditta pietrese di noleggio autobus, insieme alla sua famiglia Giacomo Delfino ha dato tanto a Pietra Soccorso. Per anni agli apici del consiglio d’amministrazione, ha rappresentato fin da subito un punto di riferimento nella gestione del parco ambulanze, ma non solo. A volte burbero e poco diplomatico nelle esternazioni di disappunto, sapeva farsi voler bene proprio per quel suo essere diretto e sincero".