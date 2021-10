Film in streaming in alta definizione: la nuova dimensione del divertimento

Il mondo dell’intrattenimento home made è stato rivoluzionato dai film in streaming in alta definizione. Il modo di guardare la tv è cambiato proprio grazie a questo innovativo servizio. La libertà di poter guardare quello che si vuole, ovunque si voglia e in qualunque momento del giorno e della notte, ha radicalmente trasformato questo passatempo così diffuso. Lo streaming si è evoluto nel corso del tempo. Le sue prestazioni sono migliorate e le possibilità sono aumentate a dismisura. Fino a qualche anno fa, infatti, non esistevano ancora dispositivi in grado di supportare video e audio così ben definiti. Senza contare che la rete internet in Italia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni di vita. Questo ha reso possibile cose che fino a poco tempo fa erano davvero inimmaginabili. Un aiuto è sicuramente arrivato anche dalle molteplici piattaforme streaming che sono nate come funghi dopo un acquazzone nell’ultimo decennio. Tanto per ricordarne alcune, citiamo: Netflix, altadefinizione.sale, Amazon Video, Now Tv, ecc… Vediamo quindi di elencare e riassumere i punti di forza di questo “magico” servizio.

Film in streaming in alta definizione: un divertimento facile, semplice ed economico

Lo streaming è un servizio che vanta molteplici punti di forza. Rispetto al passato, il concetto di divertimento home made ha fatto passi da gigante rispetto al passato, grazie a velocità, semplicità e varietà di programmazione. Oggi guardare un film in streaming in alta definizione è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Tra i tanti vantaggi di un intrattenimento che corre veloce sul filo della una banda larga, ricordiamo:

· Comodità alla portata di tutti – Lo streaming è accessibile a chiunque abbia a disposizione una connessione internet stabile e veloce, un dispositivo che supporti riproduzione audio e video e un abbonamento ad una o più delle piattaforme presenti sul mercato. Insomma, basta poco per divertirsi rimanendo comodamente seduti sul divano di casa.

· Semplice, pratico e veloce – Si tratta di un servizio “for Dummies”, cioè davvero semplice ed intuitivo da sfruttare. Può usarlo letteralmente chiunque. Casalinghe, adolescenti, uomini d’affare, persone anziane, ecc… Il gradi di difficoltà ad usare una piattaforma streaming è pari, pressoché, allo zero. Male che vada, di solito, i colossi del settore, mettono a disposizione anche guide semplici ed efficaci per imparare ad usare al meglio i loro numerosi servizi.

· Economico ed accessibile – L’intrattenimento è un lusso. O almeno questo è quanto veniva sostenuto fino a poco tempo fa. Divertirsi costava tempo e denaro. Tempo e denaro che di solito dovevano poi essere sottratti ad altre attività. Ma non per lo streaming! Lo streaming non costa tanto, è un divertimento sicuro ed economico. Le piattaforme che offrono questo servizio hanno poi pensato bene di ideare degli appositi pacchetti in base al budget disponibile dei vari utenti. Così ognuno può scegliere quello che gli si addice maggiormente.

· Grande libertà di scelta - i cataloghi online di film e serie tv in streaming sono ricchissimi. Costantemente aggiornati, danno la possibilità di spaziare nella scelta in base ai propri gusti e preferenze, anche se molto particolari e ricercate. Online, oggi, si trova di tutto, dai classici della cinematografia, fino all’ultimissima novità appena uscita nelle sale cinematografiche.

Senza limiti di tempo e di spazio

Lo streaming ha conquistato tutti, grandi e piccini. È riuscito in questa epica impresa, facendo leva sulla sua caratteristica più allettante: la libertà. Infatti, oggi, streaming è sinonimo di libertà. Tradotto, significa che è possibile guardare serie tv e film in streaming in alta definizione ovunque si desideri e in qualsiasi momento del giorno e della notte. Treni, auto, autobus, aerei, barche, piscine, parchi, centri commerciali, ecc… Insomma in ogni luogo immaginabile, basta che ci sia connessione internet, è possibile guardarsi un film in streaming in alta definizione.

Oggi nessuno è più obbligato a rimanere vincolato ad orari e programmazioni dei vari palinsesti. Oggi è l’utente che decide cosa guardare, dove guardarlo e quando vederlo. Ognuno, in pratica, si redige la propria scaletta televisiva, scegliendo solo i programmi che più gli aggradano. Non esistono limiti di spazio o di tempo. Ogni programma, film, documentario, serie tv, musical, ecc… può essere visto quante volte si desidera, senza dover per forza aspettare l’eventuale vecchia riprogrammazione delle reti. Insomma, si tratta forse di una vera e propria rivoluzione digital-culturale.