Albenga e i "Fieui di Caruggi" si preparano per "Ottobre de André". Sognando una piazza intitolata a Faber

Madrina Dori Ghezzi e padrone di casa Antonio Ricci: torna ad Albenga Ottobre De André, uno degli eventi più attesi dell' autunno ligure, ideato e organizzato come sempre dagli instancabili "Fieui di Caruggi": "Non potevamo per colpa del Covid rinunciare anche quest'anno a una manifestazione tanto amata dalla gente. Abbiamo perciò optato per una soluzione, che, ne siamo certi, a Fabrizio sarebbe piaciuta: portare la sua musica nei caruggi della città vecchia".

Per questo sabato pomeriggio, 2 ottobre, dalle 16 alle 18, nel centro storico di Albenga si creerà una sorta di percorso emozionale, da una piazzetta all'altra, guidati dalle note di "Bocca di Rosa" o di "Creuza de ma".

Questo il programma completo. In Largo Doria i Tre Gotti; in Piazza San Francesco i Gente de ma'; in Piazza San Michele Geddo, Federico Sirianni e Alberto Visconti; in Piazza Rossi Aldo Ascolese e i suoi musicisti; in Piazza San Domenico i Corbe de coi; in Piazza Torlaro Il ClanDestino.

La manifestazione è a scopo totalmente benefico e sarà possibile lasciare un'offerta a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto creata da don Gallo.

In Piazza Torlaro il ristorante "Le 5 e 25" offrirà specialità dolci e salate sempre per lo stesso scopo: solidarietà verso i più deboli.

Nel museo della civiltà dell'olivo ultimo giorno per la mostra "In punta di Faber", raccolta di disegni ispirati alle canzoni di De André. Sarà presente l'autore Mauro Moretti e i visitatori saranno accompagnati dalla musica di Simone Borasi.

Durante la giornata sarà anche possibile apporre la propria firma a sostegno della richiesta presentata al sindaco dai "Fieui di caruggi" affinché sia intitolata a Fabrizio De André la piazzetta in via di realizzazione sul lungomare albenganese davanti alla darsena.

"Ci pare giusto - sottolineano i Fieui - che almeno un angolo della nostra città ricordi De André. Tanto più che da dieci anni ad Albenga si realizza 'Ottobre De André', manifestazione che ha visto sul palco del Teatro Ambra i più grandi interpreti della musica italiana e ha permesso di dare in beneficenza decine di migliaia di euro. E dal 2015 Dori Ghezzi è cittadina onoraria di Albenga. Senza dimenticare che Fabrizio era sì uomo di mare, ma anche grande amante della campagna: un marinaio contadino, proprio come Albenga dalla testa in mare e dai piedi in campagna".

Appoggia questa idea anche il progettista della piazza, l'architetto Massimiliano Nucera: “Ho già in mente alcuni particolari per caratterizzare lo spazio e legarlo alla musica di De André. Sarà un luogo importante per la nostra città”.

E già i Fieui immaginano il giorno dell'inaugurazione: "Chissà quanti amici di Fabrizio verranno a suonare in piazzetta De André!".