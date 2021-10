Il comune di Albenga aderisce alla “Campagna Nastro Rosa AIRC 2021” e si illumina di rosa. L’AIRC da oltre 50 anni supporta la ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più curabile.

Molte le iniziative portate avanti dalla Fondazione, tra queste importantissime quelle volte ad informare i cittadini dei progressi della ricerca e dell’importanza di adottare corretti stili di vita per ridurre il rischio tumore.

Ottobre è il mese della lotta contro il tumore al seno. Il comune di Albenga ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione illuminandosi di rosa e promuovendo la raccolta fondi per AIRC e la distribuzione di spille a forma di nastro rosa.

L’invito ai cittadini interessati a sostenere la ricerca è quello di recarsi presso lo sportello del cittadino in viale Martiri della Libertà n. 1 o presso l’ufficio IAT sito al piano terra della torre civica per fare una piccola/grande donazione per un’importantissima causa.