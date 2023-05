Mirri (Cambia Carcare) lancia la volata: "Noi siamo il cambiamento" (VIDEO)

"Il 14 e 15 maggio si sceglie il futuro di Carcare". Cosi il candidato sindaco della lista civica "Cambia Carcare" Rodolfo Mirri lancia la volata in vista delle comunali oramai imminenti.

Una squadra giovane composta da persone specializzate in ambiti diversi. Sono queste le caratteristiche della lista "Cambia Carcare" composta da Irene Astegiano, 18 anni studentessa; Tiziana Cagnone, 51 anni docente/educatrice; Diego Capizzi, 33 anni operaio; Enrico Casanova, 48 anni, operaio; Simone Formento, 48 anni autista soccorritore 118; Valentina Grenno, 44 anni impiegata pubblica amministrazione; Daniela Lagasio, 71 anni medico in pensione (consigliere comunale uscente); Massimo Marini, 62 anni, pensionato; Beatrice Scarrone, 27 anni docente; Adriana Ventura, 72 anni pensionata; Igor Verdirame, 48 anni guardia giurata; Simone Ziglioli, 45 anni, impiegato.

"La partita è tra noi e la lista Ferraro, De Vecchi e Bologna. Il 14 e 15 maggio non c'è spazio per altre scelte: o vincono loro con la continuità, oppure vinciamo noi con il cambiamento. Non lasciare che la tua voce rimanga inascoltata. Il prossimo 14 e 15 maggio scegli la lista civica Cambia Carcare-Mirri Sindaco", conclude.