Allerta maltempo: il Soccorso Alpino Liguria nel pomeriggio a disposizione della Protezione civile

In vista del peggioramento previsto a partire dalle 14, con parte della Liguria che passerà in allerta rossa, anche il Soccorso Alpino Liguria si sta attivando per mettersi a disposizione della colonna mobile regionale di Protezione civile in caso di criticità.

In mattina la zona più colpita è stata il savonese. Per questo, su richiesta da parte dei Vigili del Fuoco, sia la stazione di Savona che quella di Finale Ligure hanno allestito due squadre. A Savona è pronta anche una squadra forre, cioè con tecnici specializzati negli interventi nei fiumi. Anche Imperia ha in allestimento una squadra in supporto a Savona.