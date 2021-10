Meteo: piogge alluvionali in Liguria, domani migliora

Profonda depressione in azione da domenica con piogge alluvionali che hanno interessato già ieri tutto il genonese con replica più allargata oggi e piogge molto intense che interesseranno anche tutto il savonese e l’asse del Piemonte meridionale afferente alle Valle Tanaro.

Piogge forti saranno comunque una costante, a macchia di leopardo di tutto il Piemonte meridionale, di quello settentrionale e di una buona porzione della Valle di Susa. Situazione di estrema attenzione oggi, con il meteo che migliorerà di domani con una nuova fase soleggiata, propiziata mercoledì dall’arrivo di correnti più asciutte, con fase più ventosa sui rilievi, al mare e aree limitrofe.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 4 a giovedì 7 ottobre

Cielo coperto con piogge alluvionali su tratto ligure da Genova a Savona ed aree dell’entroterra limitrofe. Altrove fenomeni intensi a macchia di leopardo su Piemonte meridionale e settentrionale, meno intensi altrove oggi. Migliora domani, per un nuovo peggioramento nella serata, prime ore di mercoledì. Poi nuovo miglioramento giovedì. Termometro diminuzione delle minime e massime da giovedì. Minime in pianura intorno 9- 15°C e massime 17 - 20°C. Al mare minime intorno 14- 19°C e massime 19-22°C. In pianura moderati da Nord, al mare forti da Sud-Est

Da venerdì 8 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti irregolari nel weekend e clima mite.

