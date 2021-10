Maltempo: fiume esondato a Giusvalla e Pontinvrea, vigili del fuoco mobilitati

Primi disagi causa maltempo in Val Bormida. A Giusvalla, secondo quanto riferito, il fiume sarebbe esondato in diversi punti, in particolare nella zona dell'ufficio postale e corso Bovio.

Il sindaco Marco Perrone predica la massima prudenza: "Siamo ancora in allerta arancione, ma situazione non è per niente bella. La strada provinciale è allagata. Il fiume è esondato in diversi punti (dove non ci sono abitazioni, ndr). Per il momento non abbiamo riscontrato danni, ma occorre prestare massima prudenza e se possibile evitare gli spostamenti. Nelle ultime due ore sono caduti 130 millimetri di pioggia. Ho già allertato la Protezione civile e la Prefettura".

I vigili del fuoco intanto stanno intervenendo nella zona di Pontinvrea, sempre per via della pioggia. Il fiume Erro è esondato nella frazione di Pian Bottello. La Sp 542 è stata chiusa per frana al km 11, mentre la Sp 41 per allagamenti. A Montenotte inferiore (frazione comune Cairo Montenotte), nell'ultima ora (aggiornamento 6.15), si sono toccati 52.4 millimetri di pioggia. Nel savonese, il traffico sulla strada provinciale 12 è stato interdetto causa esondazione (in piazza del Santuario) del torrente Letimbro.

Il bollettino aggiornato diramato da Arpal (ore 7.43): "Nell'ultima ora la struttura temporalesca si è ulteriormente intensificata e continua a interessare l'entroterra savonese con precipitazioni forti o molto forti. Si segnala un rapido innalzamento del livello idrometrico del torrente Letimbro all'idrometro di Santuario di Savona, conseguente alle precipitazioni che hanno interessato in particolare la parte più di testa del bacino. Visto il persistere delle precipitazioni è atteso un ulteriore incremento del livello con possibili criticità. Nel corso dell'ultima ora sul Savonese si è andata instaurando una convergenza tra lo scirocco che insiste con intensità fino a forte sulla costa (raffica 71 km/h a Savona) e un flusso da Nord-Ovest proveniente dalla Val Bormida; tale convergenza continua ad alimentare la struttura convettiva".