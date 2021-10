Maltempo sulla Liguria: prorogata l'allerta rossa sul centro-ponente e in Val Bormida

Prorogata l'emergenza meteorologica sulla nostra provincia, già messa a dura prova stamani dalle forti piogge che hanno coinvolto in particolar modo la Val Bormida e l'entroterra savonese.

"Il transito di un intenso sistema frontale determina precipitazioni fino a molto forti, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sul Centro-Ponente della regione - ha spiegato Arpal nell'ultimo bollettino di sorveglianza emesso - Cumulate fino ad elevate su tutte le zone, intensità fino a molto forti. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su ABD e dalla sera anche su CE".

"Venti forti meridionali, fino a burrasca su BE, raffiche intense possibili in corrispondenza dei temporali. Mare in aumento ovunque, con mareggiate su C specie dalla serata" ha aggiunto l'agenzia regionale.

ZONA A: ARANCIONE sui bacini piccoli e medi FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI, LUNEDI’ 4 OTTOBRE .

Per i bacini grandi GIALLA fino ALLA MEZZANOTTE DI OGGI

ZONE B ( CENTRO REGIONE ) : ROSSA sui bacini piccoli e medi FINO ALLE 6 DI DOMANI, MARTEDI’ 5 OTTOBRE poi GIALLA fino alle 15.00 (nella zona B non insistono bacini grandi)

ZONE C (LEVANTE): ARANCIONE su tutti i bacini FINO ALLE 13 DI DOMANI MARTEDI’ 5 OTTOBRE poi GIALLA fino alle 15.00

ZONE D(VERSANTI PADANI DI PONENTE): ROSSA sui bacini piccoli e medi FINO ALLE 6.00 DI DOMANI MARTEDI’ 5, poi GIALLA fino alle 15.

Per i bacini grandi, ARANCIONE FINO ALLE 6.00 DI DOMANI, poi GIALLA FINO ALLE 15.00