Finale Ligure, senza documenti e con divieto di dimora forniscono false generalità: scatta la denuncia

Due persone di origine nordafricana sono state fermate e denunciate dalla Polizia Locale di Finale Ligure. Gli agenti del Comando Finalese hanno intercettato i due uomini nella zona della stazione ferroviaria e, ad un primo tentativo di identificazione, i due uomini - privi di documenti - hanno declinato false generalità. Sono così stati accompagnati agli uffici di Via Ghiglieri e successivamente portati alla Questura di Savona per le procedure di identificazione previste dalla legge.

Acquisite le corrette generalità i due ventenni, irregolari sul territorio dello Stato e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per avere fornito false generalità alla polizia giudiziaria, per violazione della normativa in materia di immigrazione e per ricettazione, perchè trovati in possesso di uno zaino contenente effetti personali e apparecchi elettronici per i quali non hanno saputo indicare una provenienza verosimile.

Uno dei due era inoltre colpito da divieto di dimora in Liguria, ragione per la quale sarà richiesto al tribunale di valutare nei suoi confronti l’aggravamento della misura cautelare.

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