Apprezzamento a una ragazza, scoppia la zuffa, due giovani al pronto soccorso

Momenti di tensione nella notte tra venerdì e sabato in Darsena, in via Baglietto, dove intorno all'una è scoppiata una violenta lite tra due giovani, terminata con il trasporto di entrambi al pronto soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'episodio ci sarebbe stato un apprezzamento rivolto da un ragazzo a una giovane che si trovava nella zona insieme al fidanzato. Quest'ultimo avrebbe reagito alle parole rivolte alla compagna e, nel giro di pochi istanti, la discussione sarebbe degenerata in una zuffa.

I giovani sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per accertamenti; al giovane sono stati dati due giorni di prognosi e alla ragazza, caduta per essersi inciampata, 6.