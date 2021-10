Maltempo, Toti invita alla prudenza: "Evitate gli spostamenti non necessari, nel pomeriggio previsti peggioramenti"

"In questa notte di allerta meteo, forti temporali hanno colpito soprattutto Savona e l’entroterra savonese. Il torrente Letimbro è esondato in zona Santuario e si registrano criticità anche sull'Erro a Pontinvrea". Lo scrive il presidente della Regione Giovanni Toti, che commentando il maltempo che sta colpendo la zona centrale della Liguria, invita i cittadini a evitare gli spostamenti non necessari.







"Diverse strade risultano allagate, - scrive - sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione e anche in città la situazione sta peggiorando. Disagi nell’imperiese, dove è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale anti Covid di Asl1 del PalaBigauda (tutti i prenotati sono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti).Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova, che dalle 14 passeranno in allerta rossa. Come sempre vi terremo aggiornati in tempo reale: evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza!".