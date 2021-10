Maltempo, vigili del fuoco impegnati a Savona e Genova nel contrasto a frane e allagamenti

Continua da stamattina il lavoro dei vigili del fuoco liguri nelle province di Genova e Savona colpite da forti piogge.

Nell'entroterra savonese le squadre sono impegnate a Cairo, Stella e Urbe in soccorsi ad automobilisti in difficoltà e a persone bloccate dall'acqua nelle proprie abitazioni per l'esondazione di alcuni corsi d'acqua. Da stamattina svolti 60 soccorsi connessi all'emergenza maltempo.

Nella provincia di Genova criticità sono segnalate nella zona di Rossiglione, dove è in atto il soccorso a 13 persone bloccate da una frana all'altezza del bivio per Garrone. Sempre nello stesso comune è in corso l'evacuazione di 5 famiglie bloccate da una frana all'interno di un palazzo. In corso anche interventi ad Arenzano e Cogoleto per allagamenti.

Per fronteggiare l'emergenza maltempo il Centro Operativo Nazionale dei vigili del fuoco ha disposto l'invio di 26 unità, tra esperti nel soccorso fluviale e specialisti sommozzatori, dalla regione Toscana in supporto al personale impegnato in Liguria e di un elicottero AB-412 in rinforzo da Cecina (LI) al reparto volo di Genova.