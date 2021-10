Pallare, travolto col suo fuoristrada dalla furia di un torrente: cacciatore salvato dai residenti

Disavventura con lieto fine, almeno per la propria incolumità, per un cacciatore dell'ambito caccia CD che, tornando verso casa dall'allevamento di lepri nel retano i Bo, è stato travolto dalla furia delle acque dell'omonimo torrente.

L'uomo è stato trascinato, all'interno della sua auto, fino in località Malagatti dove, sfondando il finestrino, è riuscito ad uscire dall'abitacolo e chiedere aiuto. Soccorso dai residenti è stato quindi portato in salvo.

Per quanto riguarda la situazione maltempo nel piccolo centro della Val Bormida, sono stati ingenti i danni che la piena dell'omonimo fiume ha arrecato esondando: superati gli argini in località da Valle, nella zona degli impianti sportivi di località Mallarini e in quella del laghetto di Bormida, giungendo a lambire la strada provinciale.