Balestrino, il nuovo sindaco è Stefano Saturno

Stefano Saturno "Balestrino oggi" è il nuovo sindaco di Balestrino. Le elezioni del comune dell'entroterra loanese hanno infatti sancito la sua vittoria su Massimiliano Zunino.

Sono stati 187 i voti a favore del candidato della lista "Balestrino oggi" rispetto ai 136 raccolti da "Balestrino rinasce".

"Ringrazio tutta la popolazione per la fiducia che ci hanno dato - dichiara il nuovo primo cittadino balestrinese - La prima mossa da sindaco? Impegnarmi, come ho sempre fatto, in prima linea per lo sviluppo del paese. Punteremo tanto sull'ambiente, un tema molto importante per Balestrino".