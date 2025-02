Tragico incidente alla stazione di Finale Ligure: una persona investita da un treno di passaggio

AGGIORNAMENTO ORE 20.40: la circolazione, secondo quanto riportato da Trenitalia, è in graduale ripresa dopo l'investimento non mortale di una persona che sarebbe comunque in condizioni gravissime.

----------------------

Ritardi sulla linea ferroviaria Savona-Ventimiglia dalle 19.30 circa di oggi (lunedì 24 febbraio) per un improvviso e tragico incidente: una persona, con una dinamica e per cause ancora da chiarire, è stata investita nei pressi della stazione di Finale Ligure da un convoglio di passaggio.

Lo scenario è stato confermato dai soccorsi giunti sul posto con Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e militi della Croce Bianca di Finale Ligure, oltre alla Polfer e all'Autorità Giudiziaria. In esame ci sono, come detto, le dinamiche dell'accaduto.

A registrare ritardi particolarmente significativi l'Intercity 675 in arrivo da Milano Centrale e diretto a Ventimiglia.