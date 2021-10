Politica |

Savona, Letimbro esondato al Santuario: seggio spostato nella Rsa "Noceti"

La situazione critica nella frazione ha fatto propendere le autorità al trasferimento in una sede meno esposta a rischi

Tra le località più martoriate dal maltempo di queste ore vi è senza dubbio la frazione di Santuario, a Savona, dove il torrente Letimbro è esondato con un impeto che ha messo in serio pericolo i manufatti umani, quali case e strade. Una criticità che va a sovrapporsi alle ultime ore valide per le votazioni, aperte fino alle ore 15, del nuovo sindaco della città della Torretta. Per proteggere l'incolumità dei cittadini votanti, il sindaco uscente Ilaria Caprioglio, in accordo col Prefetto dottor Antonio Cananà, ha firmato un'ordinanza con la quale è stato disposto del seggio numero 32 presso il locale palestra della Rsa "Noceti". Le operazioni, che hanno visto il sigillo delle urne e dei locali del seggio prima del trasferimento del personale addetto alle votazioni, si sono svolte con successo e già i primi cittadini hanno potuto svolgere il proprio dovere civico in sicurezza.

Redazione

