Stella, Andrea Castellini nuovo sindaco, battuto Roberto Cavicchini

Era un testa a testa e si è acceso praticamente negli ultimi giorni di campagna elettorale con la richiesta del candidato Roberto Cavicchini di organizzare last minute un dibattito però mai avvenuto.



A spuntarla alle urne a Stella non è stato l'ex assessore della giunta Marina Lombardi, ma il suo rivale, il 28enne, Andrea Castellini che ha vinto con il 68.81% dei voti.



Una vittoria così nel segno della discontinuità dopo 10 anni della prima cittadini socialista che non ha potuto ricandidarsi visto che il comune da ultimo censimento del 2011 superava i 3mila abitanti.



"Siamo pronti per questa nuova sfida ora vediamo di fare le conta dei danni e capire come stanno i nostri vicini di Pontinvrea per poterli aiutare - le prime parole del neo sindaco Castellini - Il primo atto da sindaco? Mettere mano alle problematiche della scuola, parlando con i sindaci vicini e capire come poter intervenire. Non me lo sarei mai aspettato, questo risultato è il significato di una voglia del paese di ripartire".