Maxi inchiesta su favori in Prefettura, Pm chiede 17 anni e sei mesi per l'ex ispettore di polizia Tesio

17 anni e sei mesi per l'ex ispettore di polizia Roberto Tesio, 11 anni per l'ex vice Prefetto e allora commissario straordinario del comune di Borghetto Andrea Santonastaso e 9 anni per l'ex direttore amministrativo contabile Carlo Della Vecchia.

Queste le pesanti richieste di condanna del Pubblico Ministero Chiara Venturi formulate alla conclusione della sua articolata requisitoria nel processo che si è svolto ieri davanti al Collegio del Tribunale di Savona in merito all'inchiesta della squadra mobile di Savona sul presunto sistema di “favori” in cambio di vantaggi economici che aveva visto coinvolti i due funzionari della Prefettura (che erano stati arrestati nel febbraio 2017) Santonastaso e Della Vecchia, Tesio e altre 13 persone.

L’indagine della Procura, coordinata dal pm Chiara Venturi, aveva visto venire alla luce un presunto sistema di “favori” in cambio di vantaggi economici nel quale erano coinvolti una serie di soggetti ai quali venivano contestati a vario titolo oltre alla corruzione, le ipotesi di reato di rivelazione di segreti d’ufficio, peculato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, esercizio abusivo della professione medica e favoreggiamento della prostituzione.

Tesio, al quale nelle richieste non sono state concesse le attenuanti generiche, è accusato dal Pm di corruzione, rivelazione segreti d'ufficio, induzione al falso, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, truffa e favoreggiamento della prostituzione aggravata. I reati secondo l'accusa sarebbero stati commessi mentre svolgeva la sua attività lavorativa e anche durante il periodo di indagine.

Al centro anche il caso del testimone (che in quella vicenda era coinvolto ed aveva patteggiato in udienza preliminare), che avrebbe ricevuto pressioni da parte dell'ispettore di polizia, il giorno prima della testimonianza avvenuta nel novembre 2020. A comunicare della vicenda era stato il pm che aveva informato il Tribunale su segnalazione della squadra mobile della questura. Il giudice, presidente del Collegio, Marco Canepa, aveva ritenuto che era emerso con chiarezza che il testimone era stato sottoposto a minaccia nel giorno precedente alla sua testimonianza, attraverso l'incontro con l'ispettore, che lo era andato a cercare presso la sua abitazione di Millesimo.

Il giudice infatti ha ritenuto che era emerso con chiarezza che il testimone era stato sottoposto a minaccia nel giorno precedente alla sua testimonianza, attraverso l'incontro con l'ispettore, che lo è andato a cercare presso la sua abitazione di Millesimo.

"La richiesta di pena è manifestamente eccessiva e non prova alcuna giustificazione nella sostanziale modestia dei fatti. Tesio ha minuziosamente spiegato in una lunga dichiarazione resa al Tribunale le ragioni per cui i fatti contestati non sussistono. Ci batteremo per affermare l'innocenza del cliente" ha detto l'avvocato difensore di Tesio Aldo Mirate.

Santonastaso (anche per lui nella richiesta non concesse dal Pm le attenuanti generiche) invece sempre secondo la Procura deve rispondere di concussione, corruzioni (tentate e consumate), favoreggiamento all'immigrazione, abuso di ufficio.

Della Vecchia è accusato di corruzione e peculato, no alle attenuanti generiche.

Ad essere coinvolti nel processo A. D. per il quale il sostituto procuratore ha chiesto 7 anni e 3 mesi, O. D. 6 anni e 3 mesi, F. F. 3 anni, V. V. 5 anni, M. M. e A. M. 3 anni, P.C.D. 5 anni e due mesi, E.L., A. K., S. G. e A. R. 4 anni e due mesi , E.C. 2 anni e 8 mesi, M.N., 8 mesi.