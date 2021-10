Politica |

Elezioni Savona: i voti ai candidati sindaci, risultati definitivi

I risultati definitivi dei voti ai candidati sindaci per Savona, a scrutinio terminato: 61 sezioni su 61

Angelo Schirru e Marco Russo

Candidato Sindaco Voti Voti solo Cand. Sind. Versace Francesco 312

1.25% 1.25% 16

0.06% Meles Manuel 2448

9.77% 9.77% 233

0.93% Aschei Luca 972

3.88% 3.88% 58

0.23% Schirru Angelo 9346

37.31% 37.31% 430

1.72% Russo Marco 11971

47.79% 47.79% 631

2.52% TOTALE: 25049 1368 Schede bianche: 125 (0.48%) Schede nulle: 857 (3.29%) Voti contestati non assegnati: 4 (0.02%) Votanti: 26035 (52.43%) Iscritti: 49658 Consulta i voti partito per partito: CLICCA QUI

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.