Autostrade: i lavori in corso creano rallentamenti del traffico su A7 e A10

Continuano i disagi sulle autostrade liguri, situazione complessa dopo la terribile ondata di maltempo che causato danni nella regione: analizziamo la viabilità.

Da segnalare sulla A7 Milano-Serravalle-Genova coda per lavori lungo il tratto tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto (km 111.7), in direzione del capoluogo ligure. Sempre sulla A7 uscita chiusa quella di Ronco Scrivia (km 106.5) provenendo da Milano per lavori fino alle 6 del 14 ottobre. Uscita consigliata da Milano: Busalla.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 36.7) i lavori in corso creano disagi tra Celle Ligure e il Bivio A10/Inizio Complanare Savona, in direzione di Ventimiglia. Attenzione particolare per uno smottamento in entrata a Genova Est, dopo la frana caduta nella giornata di ieri.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo (km 32) i cantieri creano rallentamenti del traffico tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Rosignano.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (km 3.15) coda per lavori tra il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Sempre sulla A27 rallentamenti del traffico per lavori anche tra il Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone (km 28), in direzione di Genova Voltri.