"Zukki, diario di una zucca felice" domenica 10 ottobre al Salto dell’acciuga di Laigueglia

Sarà presentata alle ore 10.00 in piazza XXV aprile la pubblicazione il cui ricavato è interamente a favore del Gaslini di Genova per la costruzione del nuovo “Covo degli Orsi”, la struttura che ospiterà i genitori dei giovani pazienti ricoverati per lunghi periodi.

Il libro sarà presentato dall’autrice Renata Cantamessa, in arte Fata Zucchina con i rappresentanti della Condotta Slow Food della Valle Bormida e della Comunità della Zucca di Rocchetta e con l’introduzione del giornalista Claudio Porchia. Un libro non solo per bambini, ma anche per adulti. "Può una zucca insegnare a produrre felicità sociale?"

La risposta è contenuta nel libro “ZUKKI – Diario di una Zucca Felice”, firmato dalla giornalista e divulgatrice agroalimentare Renata Cantamessa, in arte Fata Zucchina, nato magicamente dal lavoro di cooperazione didattica tra la fata agricola e gli oltre 500 allievi degli Istituti Comprensivi di Millesimo, Cairo Montenotte e Carcare, coordinati dalle insegnanti in collaborazione con la Associazione Produttori e Trasformatori La zucca di Rocchetta e la Condotta Slow Food delle Valli della Bormida.

La pubblicazione ha un carattere didattico e divulgativo ed il ricavato dalla vendita è interamente versato a favore dell’Ospedale Pediatrico Istituto Giannini Gaslini di Genova grazie al sostegno economico della Società di Mutuo Soccorso FAB-Fondo Assistenza e Benessere, accanto al Gruppo Banca di Asti. Il progetto editoriale vede inoltre la partnership scientifica di: AIC-Associazione Italiana Celiachia, Istituto Europeo di Scienze Forensi e Biomediche di Milano, Centro Studi Assaggiatori di Brescia, Accademia di Osteopatia di Milano, Te.Ca. -Centro Studi Terapie con Animali dell’Università degli Studi di Torino.