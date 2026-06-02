Controesodo del 2 Giugno, traffico a rilento sulla A10: code tra Albenga e Spotorno

Giornata a rilento sulla A10, come prevedibile, dove dalle prime ore di oggi è partito il controesodo del ponte del 2 Giugno. Chi ha trascorso il fine settimana sulla Riviera di Ponente sta rimettendosi in viaggio verso i grandi centri del Nord Italia, e l'effetto è già visibile: rallentamenti e incolonnamenti si susseguono in più punti del tracciato autostradale.

Le prime code, a tratti, sono comparse verso le 9 nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Savona, sotto la spinta di un traffico particolarmente sostenuto. Difficile attendersi un rapido miglioramento: le previsioni indicano disagi diffusi per buona parte del pomeriggio e della sera, con ulteriori criticità nelle fasce di maggiore affluenza.

Attualmente il traffico più intenso si segnala tra Albenga e Spotorno. Si segnalano anche tamponamenti che stanno aggravando ulteriormente i tempi di percorrenza.

Per aggirare le attese, molti automobilisti hanno deciso di mettersi in strada in anticipo, guardando anche al cielo che oggi, rispetto ai giorni scorsi, è più nuovoloso e meno premiante per le spiagge. La mossa, condivisa da numerose famiglie e turisti reduci dalla pausa festiva sulla costa, non è però bastata a sciogliere la pressione sulla rete: la mole di mezzi in transito ha fatto comunque lievitare i tempi di percorrenza.

Quella odierna si conferma una delle giornate più impegnative per la circolazione in Liguria, con il rientro simultaneo di migliaia di persone dalle spiagge e dalle mete turistiche del Ponente savonese.